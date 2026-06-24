(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee ha voluto chiedere "scusa" alle famiglie dei suoi amici, Gabriele Popovici, il 18enne, detenuto a San Vittore e accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di tre giovani di 17 e 18 anni, che erano tra i nove ragazzi, lui compreso, a bordo di un'Audi che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago, all'alba di domenica scorsa. Nelle prossime ore la gip Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. La Procura ha chiesto il carcere. (ANSA).