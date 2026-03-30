(ANSA) - CREMONA, 30 MAR - Adesso è rimasta una sola campata ancorata al ponte che collega Crotta d'Adda, in provincia di Cremona, a Maccastorna, nel Lodigiano: oggi pomeriggio si è verificato il quinto crollo nel fiume della passerella ciclopedonale sull'Adda realizzata per conto di Aipo e finanziata da Regione Lombardia, con un investimento di 4 milioni di euro, nell'ambito della realizzazione della ciclovia VenTo. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'unica parte rimasta appesa al viadotto, e il sindaco del paese cremonese, Sebastiano Baroni. A cadere questa volta è stata la porzione di manufatto più vicina al territorio lodigiano. Intanto, tutti attendono ancora la rimozione dei detriti via via finiti in acqua negli ultimi due mesi. Nei giorni scorsi è stato eseguito un sopralluogo con gli incaricati della Procura di Lodi e l'operazione dovrebbe essere effettuata nei prossimi giorni. (ANSA).