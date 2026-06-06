(ANSA) - MADRID, 06 GIU - 'Papa Leoone! Papa Leoone!" e "Esta es la Juventud del Papa', questa è la gioventù del Papa sono alcuni dei cori scanditi dalla folla di fedeli, famiglie e turisti in attesa dell'arrivo del pontefice nella zona del complesso monumentale della Cattedrale dell'Almudena e del Palazzo Reale di Madrid, in Plaza de Oriente, dove è prevista la cerimonia ufficiale di benvenuto, dopo l'arrivo di Papa Leone XIV in aeroporto. Gruppi di ragazzi ballano le sevillanas, i balli tradizionali andalusi, mentre circa quattromila giovani, fra studenti e religiose, emozionati attendono l'arrivo di Leone dall'alba. (ANSA).