(ANSA) - ROMA, 19 MAR - QatarEnergy potrebbe dover dichiararela forza maggiore sui contratti a lungo termine, della durata massima di cinque anni, per le forniture di gas naturale liquefatto destinate a Italia, Belgio, Corea del Sud e Cina. Lo ha annunciato il ceo della società Saad al-Kaabi in un'intervista esclusiva a Reuters, pubblicata anche sul sito dell'agenzia. Gli attacchi iraniani hanno messo fuori uso il 17% della capacità di esportazione di gnl del Qatar, causando una perdita di entrate annuali stimata in 20 miliardi di dollari e minacciando le forniture a Europa e Asia, ha detto Kaabi. (ANSA).