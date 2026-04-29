(ANSA) - ROMA, 29 APR - Vladimir Putin ha detto Donald Trump che condurre un'eventuale operazione di terra in Iran sarebbe "inaccettabile e pericolosa". Lo ha detto il consigliere presidenziale russi Yury Ushakov dopo la telefonata tra i due leader. "Il presidente russo ha richiamato l'attenzione sulle inevitabili e gravissime conseguenze non solo per l'Iran e i suoi vicini, ma anche per l'intera comunità internazionale, se gli Stati Uniti e Israele dovessero ricorrere nuovamente ad azioni violente. E, naturalmente, l'opzione di un'operazione di terra sul territorio iraniano appare del tutto inaccettabile e pericolosa", ha dichiarato Ushakov. (ANSA).