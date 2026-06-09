(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso, dopo la denuncia della Polizia locale arrivata sul tavolo della pm Maria Cristina Ria, che ha aperto il fascicolo. Nelle scorse settimane la showgirl argentina, stando a quanto già emerso, avrebbe causato due incidenti stradali senza fermarsi. Il primo in via Melzi d'Eril, nei pressi dell'Arco della Pace, dove avrebbe urtato lo specchietto di una vettura in sosta. Il secondo in via San Marco, sempre in centro, dove avrebbe centrato uno scooter e due mezzi in sosta, procurando a tre occupanti lievi lesioni. Qualche passante l'avrebbe anche fotografata. Proprio su quei due episodi gli agenti della Polizia locale hanno condotto gli accertamenti, redatto un'informativa con contestuale denuncia, che poi è arrivata in Procura. Nei giorni scorsi, tra l'altro, la conduttrice tv era stata ricoverata al Policlinico di Milano, dopo l'allarme lanciato dai vicini di casa che l'avevano sentita urlare e chiedere aiuto, e poi dimessa il giorno dopo perché considerata in buone condizioni dai sanitari. (ANSA).