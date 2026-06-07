(ANSA) - GAZA CITY, 07 GIU - Sale ad almeno dieci morti il bilancio negli odierni attacchi israeliani a Gaza. A renderlo noto il servizio di protezione civile e gli ospedali della Striscia. L'ultimo episodio di violenza, nonostante la tregua in vigore da mesi, è l'attacco lanciato contro un veicolo vicino alla scuola Al-Buraq nella parte occidentale di Gaza City dove sono morte quattro persone. In un altro raid aereo israeliano contro una stazione di polizia nella parte occidentale di Khan Yunis sono morte cinque persone, mentre 17 sono rimaste ferite. In un altro episodio, le forze navali israeliane hanno ucciso un pescatore. (ANSA).