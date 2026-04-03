(ANSA) - PALERMO, 03 APR - "A distanza di quasi trent'anni dalla frana di Niscemi del 1997, in sostanza, nulla è stato fatto rispetto a ciò che era stato previsto per mettere in sicurezza il territorio". Lo dice il procuratore capo di Gela (Caltanissetta), Salvatore Vella, che sta coordinando l'indagine sulla frana di Niscemi che lo scorso gennaio ha cancellato un'intera area del centro storico."Stiamo conducendo un lavoro attento e serio - assicura il procuratore capo - analizziamo i documenti e i dati tecnici. Non ci stiamo risparmiando come procura, insieme ai poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta, a quelli del commissariato di Niscemi, al servizio centrale operativo di Roma e ai nostri consulenti". Il fascicolo aperto dal "pool frana" non riporta al momento nomi di indagati. "Ritengo che qualcosa di ancor più concreto ci sarà nei prossimi mesi. Sono ottimista", afferma Vella. Sono decine le audizioni condotte, sentendo tecnici, funzionari, dirigenti, tutti ascoltati come persone informate sui fatti. (ANSA).