(ANSA) - CAMPI BISENZIO (FIRENZE), 23 GIU - La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per lesioni personali, al momento contro ignoti, per l'assalto al circolo di cultura cinese Fantasy Social Service, a Capalle, zona industriale di Campi Bisenzio, in cui, la notte scorsa, sono rimasti feriti cinque cittadini cinesi. La pm Ornella Galeotti ha disposto il sequestro probatorio della sede dell'associazione, di una vettura che era posteggiata all'esterno del locale, in via dei Confini, e di alcuni cellulari. Al momento non si esclude alcuna pista. Intanto, i feriti, di età compresa tra i 19 e 36 anni, sono stati portati in più ospedali tra Firenze e Prato. Tre uomini sono ricoverati al policlinico di Careggi ancora in prognosi riservata, benché non in pericolo di vita. Uno di essi, il più grave, è in terapia intensiva. Altri due, raggiunti da diverse coltellate, sono stati dimessi: uno con una prognosi di 30 giorni, l'altro di 15. L'aggressione, secondo una prima ricostruzione, è avvenuta intorno poco prima dell'1 di notte. I cinque avventori trascorrevano la serata nel circolo quando un gruppo di persone, equipaggiato di coltelli e pistole ad aria compressa, sarebbe entrato nel locale mettendo a segno l'aggressione. I carabinieri del Nucleo investigativo hanno ascoltato alcuni testimoni e nelle prossime ore potrebbero sentire anche i feriti, sempre che le condizioni di salute lo consentano. Le indagini proseguono per inquadrare il motivo dell'irruzione. (ANSA).