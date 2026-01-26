(ANSA) - ROMA, 26 GEN - La Procura Roma, nell'ambito dell'indagine avviata sulla strage di Crans-Montana, è pronta ad inviare un team di investigatori - composto da agenti della Squadra Mobile - che affiancheranno gli omologhi svizzeri nell'attività di indagine. La richiesta è presente nella rogatoria trasmessa alcuni giorni fa ai magistrati di Sion che stanno indagando sul rogo che ha provocato 40 morti, di cui 6 italiani. I pm di Roma entro il mese di febbraio dovrebbero, inoltre, recarsi in Svizzera per avere un incontro con i magistrati locali. Nella rogatoria gli inquirenti chiedono la trasmissione di tutta l'attività istruttoria svolta fino ad oggi compresa anche la documentazione relativa alle autorizzazioni ottenute in passato dal locale Costellation, dai controlli delle autorità locali e lo stato di attuazione delle normative antinfortunistica e sulla sicurezza. Al momento il fascicolo aperto a piazzale Clodio, in cui si ipotizzano anche i reati di omicidio colposo e disastro colposo, è contro ignoti. Nel momento in cui arriveranno gli incartamenti dalla Svizzera si procederà con l'iscrizione dei primi indagati, tra cui i gestori Jaques Moretti e la moglie Jessica. (ANSA).