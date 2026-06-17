(ANSA) - MILANO, 17 GIU - "Non c'è alcuna volontà di interferire con l'autorità amministrativa. Le sentenze non si commentano, si rispettano e se non si condividono si impugnano". Sono le parole del procuratore di Milano, Marcello Viola, all'indomani della prima sentenza sull'urbanistica milanese che ha sollevato polemiche politiche, tra cui quella del sindaco e del vicesindaco di Milano, Giuseppe Sala e Anna Scavuzzo. "La Procura è una e si muove in sintonia", ha sostenuto Viola, aggiungendo che si aspettano "le motivazioni con massima serenità" per poi valutarle e decidere il da farsi "senza idee preconcette". Il procuratore Viola con il suo intervento ha inteso rasserenare l'ufficio che dirige aggiungendo: "si lasci lavorare chi deve lavorare. Le indagini, ovviamente, determinano degli effetti. Le sentenze non si commentano ed aspettiamo le motivazioni con la massima serenità per le valutazioni successive e le soluzioni più corrette e senza idee preconcette". E nel rispondere alle polemiche sollevate dalla politica dopo l'assoluzione di ieri ha ripetuto: "non c'è alcuna volontà di interferire con l'attività di altri. La Procura è una e si muove in sintonia". (ANSA).