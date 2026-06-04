(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Il 28 agosto arriva Timeless, album postumo di Prince. Composto da 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal suo leggendario archivio, Timeless è il primo progetto discografico di Prince a essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, riunendo incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016 in un ampio ritratto di uno degli artisti più innovativi e influenti della storia della musica. L'album ripercorre la straordinaria evoluzione artistica di Prince lunga quasi quattro decenni, dalle sue prime registrazioni in studio come prodigio adolescente a Minneapolis fino a una delle sue ultime performance. La raccolta mette in luce la straordinaria coerenza, curiosità e ambizione creativa che hanno definito il suo lavoro per tutta la vita, offrendo ai fan una rara opportunità di ascoltare capitoli finora inediti del suo percorso creativo. L'annuncio arriva insieme alla pubblicazione del nuovo singolo Stone, una registrazione della primavera del 1995 scritta da Sandra St. Victor, Tom Hammer e Jules Van Even. I fan potranno assaporare Timeless già durante il Prince Celebration 2026, in programma dal 3 al 7 giugno 2026 tra Paisley Park e il centro di Minneapolis e arrivato al decimo anniversario. Ci saranno sessioni d'ascolto esclusive, presentazioni d'archivio e conversazioni con collaboratori di Prince, per offrire uno sguardo sulle nuove registrazioni dell'archivio appena svelate e sulle storie che le accompagnano. Il sindaco di Minneapolis Jacob Frey ha ufficialmente proclamato il periodo dal 1° al 7 giugno 2026 "Prince Celebration Week" a Minneapolis, riconoscendo l'incommensurabile impatto di Prince sulla cultura, sull'identità e sull'eredità globale della città. Il 6 giugno lo skyline di Minneapolis sarà illuminato di viola, dando vita a un tributo diffuso che celbra l'artista che ha contribuito a portare Minneapolis sulla scena mondiale. All'inizio di quest'anno, The Prince Estate aveva anticipato Timeless con l'uscita di With This Tear il 2 aprile, in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Prince. Registrato originariamente a Paisley Park nel novembre 1991, il brano rappresenta una testimonianza dell'unicità artistica di Prince: ha infatti prodotto, arrangiato, composto e suonato ogni singolo strumento presente nella registrazione. (ANSA).