(ANSA) - MARGHERA, 01 MAG - Al via la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil per il Primo maggio, che quest'anno celebrano a Marghera (Venezia), sotto lo slogan "Lavoro dignitoso. Contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale". In piazza i tre segretari generali, Maurizio Landini, Daniela Fumarola e Pierpaolo Bombardieri, che tornano sullo stesso palco dopo l'ultima Festa dei lavoratori che invece li aveva visti in tre città diverse. Di nuovo insieme anche se, dopo il decreto lavoro approvato dal governo proprio in vista del Primo maggio con gli incentivi per "il salario giusto", non mancano le differenze di giudizio sul provvedimento, ritenuto positivo da Cisl e Uil e criticato dalla Cgil. Al centro della manifestazione a Marghera, dunque, il tema unitario del "lavoro dignitoso". Un filo conduttore che caratterizzerà anche il tradizionale concertone, dal pomeriggio in piazza San Giovanni a Roma. Cgil, Cisl e Uil con questa piazza ribadiscono l'urgenza di rimettere al centro il valore del lavoro, "in una fase in cui quello precario, sottopagato e insicuro rischia di radicarsi nel tessuto sociale, in cui i contratti pirata alimentano sfruttamento e nuove forme di schiavismo, e mentre l'intelligenza artificiale non è ancora governata da regole condivise e contrattate". E rilanciano le priorità, insieme alla necessità di nuove politiche industriali e di investimenti capaci di generare sviluppo sostenibile e buona occupazione: "Nuovi diritti e nuove tutele, valore della contrattazione, dignità delle persone, qualità dell'occupazione, ruolo democratico delle relazioni industriali e della rappresentanza", i punti rimarcati in vista della manifestazione. Temi su cui è in corso il confronto tra sindacati e imprese con l'obiettivo di arrivare ad un accordo sulle regole della rappresentanza e contrastare i contratti pirata. (ANSA).