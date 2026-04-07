(ANSA) - ROMA, 07 APR - Il primo Ministro pachistano Sharif ha invitato tutte le parti coinvolte nel conflitto in corso in Medio Oriente a rispettare "un cessate il fuoco di due settimane" per consentire alla diplomazia di raggiungere una soluzione definitiva. Sharif ha chiesto su X alle autorità iraniane di aprire lo Stretto di Hormuz nello stesso periodo, "come gesto di buona volontà", e ha sollecitato il presidente statunitense Donald Trump "a prorogare di due settimane la scadenza" fissata per l'intervento in Iran. Il primo ministro ha affermato che gli sforzi diplomatici per una soluzione pacifica del conflitto stanno procedendo "a ritmo costante". (ANSA).