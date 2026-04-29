(ANSA) - PARIGI, 29 APR - Il premier francese, Sébastien Lecornu, invita il colosso degli idrocarburi TotalEnergies a "ridistribuire in un modo o nell'altro" gli eventuali profitti "eccezionali" legati alla fiammata dei prezzi degli idrocarburi, effetto della guerra in Medio Oriente. "Se ci sono risultati eccezionali, questo pone la questione di una ridistribuzione", dichiara il premier, interrogato in Senato a Parigi dal capogruppo socialista, Patrick Kanner. "TotalEnergies si deve posizionare in un modo o nell'altro rispetto ad un modo di ridistribuire", ha puntualizzato il premier francese. In Francia, i partiti della sinistra all'opposizioe reclamano tasse sui superprofitti dei gruppi petroliferi. Oggi, TotalEnergies ha annunciato ricavi netti in forte aumento, di circa il 50% nel primo trimestre 2026, a 5,8 miliardi di dollari, trainati dall'aumento dei prezzi del petrolio dovuto alla guerra in Medio Oriente. La crescita di produzione di gas e petrolio, si legge in una nota diffusa da TotalEnergies, ha permesso al colosso energetico di compensare le perdite nella regione del Golfo, equivalente al 15% della sua attività mondiale. (ANSA).