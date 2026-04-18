(ANSA) - TRIESTE, 18 APR - Un uomo, di 50 anni, residente in una frazione di Forni Avoltri (Udine), è morto nella tarda mattinata mentre lavorava in bosco con un'altra persona, che ha dato l'allarme chiamando il Nue112. La Sores ha attivato la stazione di Forni Avoltri del soccorso alpino, la guardia di finanza e i vigili del fuoco e i tecnici sono andati nei pressi del Rio Cencenighe, dove l'uomo era caduto, a supporto dell'Elisoccorso regionale. L'uomo è stato trovato, infatti, in fondo a un canalone nel quale era finito scivolando per molti metri. Complesse le operazioni di recupero che hanno impegnato i soccorritori per circa 2 ore. Sbarcata al verricello, l'equipe sanitaria ha potuto solo constatare il decesso della persona. (ANSA).