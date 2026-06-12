(ANSA) - TORINO, 12 GIU - E' di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa (Novara), sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo. Sul posto, oltre ai soccorritori, si è recato il sindaco di Lesa, Luca Bona, per seguire lo sviluppo delle operazioni. (ANSA).