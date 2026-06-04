(ANSA) - BIELLA, 04 GIU - Dopo l'incidente di martedì scorso sulla superstrada che collega Biella a Vigliano, il deputato Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale ha diffuso un video sulla propria pagina social. "Si ho fatto un incidente stradale, c'era un nubifragio in corso, condizioni climatiche estremamente avverse - ha spiegato -. Il manto stradale era completamente ricoperto d'acqua, l'auto ha fatto acquaplanning ed è uscita di corsia". Poi ha aggiunto: "E' un incidente stradale che può capitare a qualunque uomo e qualunque donna utilizzino le automobili. Non mi sono mai messo alla guida in stato alterato e chiunque si ostini ad affermare qualcosa di diverso risponderà nelle sedi opportune". Ha poi ribadito: "Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni climatiche. L'incidente che è avvenuto è l'incidente, lo ripeto, che può capitare a chiunque". (ANSA).