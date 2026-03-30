(ANSA) - NEW YORK, 30 MAR - Le aspettative di inflazione restano ben ancorate. Lo ha detto il presidente della Fed Jerome Powell, ribadendo l'impegno della banca centrale a raggiungere l'obiettivo di un'inflazione al 2%. C'è un ampio consenso sul fatto che la Fed deve essere indipendente per condurre la politica monetaria, ha aggiunto Powell, sottolineando che non ci sono segnali sul fatto che i precedenti acquisti di bond da parte della Fed abbiano avuto un effetto inflazionistico. (ANSA).