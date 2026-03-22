(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Poste Italiane lanciano un'opas totalitaria per l'acquisto di Telecom Italia. Lo ha deciso oggi il Cda dalla società. Il corrispettivo totale previsto è di circa 10,8 miliardi. Nel comunicato che illustra l'operazione Poste sottolinea che il "corrispettivo dell'offerta è altamente attraente" e l'obiettivo è quello di acquisire l'intero capitale sociale di Tim e procedere alla revoca dalla quotazione delle azioni di Tim su Euronext Milan. Il completamento dell'operazione è previsto entro la fine del 2026. L'offerta prevede una una componente in denaro pari a Euro 0,167 per ciascuna azione di Tim portata in adesione all'Offerta, e da una componente in titoli pari a n. 0,0218 azioni ordinarie di Poste Italiane di nuova emissione per ciascuna azione di Tim portata in adesione all'Offerta. Il corrispettivo complessivo dell'Offerta, tra cash e azioni, "esprime una valorizzazione pari a Euro 0,635 per ciascuna azione di Tim e, pertanto, incorpora un premio pari al 9,01% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni di Tim rilevato alla data del 20 marzo 2026". Il gruppo risultante dal completamento dell'offerta di Poste per l'acquizione totale di Tim "potrà beneficiare di una governance stabile, con la presenza dello Stato Italiano quale azionista di maggioranza con una partecipazione superiore al 50% (anche attraverso la partecipazione detenuta da Cassa Depositi e Prestiti)". (ANSA).