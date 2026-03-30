(ANSA) - LISBONA, 31 MAR - È atteso da un momento all'altro, nella giornata di martedì, l'arrivo alla base Nato delle Azzorre dei droni americani di ultima generazione, gli MQ-9 Reaper, noti anche come "droni assassini". Domenica scorsa il Ministero degli Esteri portoghese ha dato luce verde al passaggio di questi velivoli da combattimento dalla base nato di Lajes, sull'isola Terceira, dopo aver preso tempo e richiesto informazioni sulle specifiche tecniche e sui certificati degli operatori che li piloteranno da terra. Nel frattempo il Blocco di sinistra ha reso nota una lettera, con circa 8.500 firme, in cui si chiede allo Stato portoghese una chiara azione di condanna della guerra in Medio Oriente. José Manuel Pureza, coordinatore del partito della sinistra radicale portoghese, ha denunciato la "grande complicità concretizzata nell'utilizzo della base di Lajes" e ha chiesto di seguire l'esempio della Spagna, che ha chiuso il proprio spazio aereo a tutti i voli coinvolti negli attacchi contro l'Iran e negato agli Stati Uniti l'uso di due basi militari. (ANSA).