(ANSA) - MILANO, 04 MAG - I dati pmi di aprile hanno segnalato una forte crescita della produzione nel settore manifatturiero italiano. L'S&P Global Pmi settore manufatturiero in Italia sale a 52,1 punti dai 51,3 di marzo. Si tratta del valore più alto di quattro anni. "Il conflitto in Medio Oriente è rimasto il fattore chiave dietro l'ennesimo peggioramento delle prestazioni della catena di fornitura e delle forti pressioni sui costi, entrambi ai livelli più alti in quasi quattro anni. Allo stesso tempo, le preoccupazioni sulla disponibilità delle giacenze hanno spinto le aziende ad incrementare i loro acquisti al ritmo più marcato dall'aprile 2022", viene evidenziato in una nota. L'S&P Global Pmi del settore manifatturiero Eurozona, che misura lo stato di salute generale delle aziende manifatturiere dell'eurozona, è salito ad aprile a 52,2 da 51,6 di marzo. Tale valore è stato il più alto in quasi quattro anni e ha mostrato il miglioramento maggiore delle condizioni operative manifatturiere. Le aziende campione hanno spesso in particolare riportato gli acquisti anticipati da parte dei clienti, a causa delle previsioni di imminenti aumenti dei prezzi e possibili interruzioni dell'offerta. Allo stesso tempo, ad aprile l'inflazione dei prezzi dei beni è nuovamente aumentata notevolmente, raggiungendo quasi il picco in quattro anni. Di conseguenza, il trasferimento ai prezzi di vendita è stato maggiore rispetto a marzo, con i prezzi della produzione in aumento al ritmo più elevato da gennaio 2023. L'S&P Global Pmi della produzione manifatturiera nell'Eurozona è a 52,3 (dai 52 di marzo). Si tratta del valore massimo in 8 mesi. (ANSA).