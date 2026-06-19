(ANSA) - ALESSANDRIA, 19 GIU - "Quando Azzolini ha detto in aula di essere originario di Reggio Emilia sottolineando che è una città antifascista e partigiana, io ho pensato a Sandro Pertini. Pertini è stato antifascista ed è stato partigiano. E quando i compagni di Azzolini uccidevano carabinieri, magistrati e poliziotti, Pertini andava al funerale". Lo ha detto oggi in Corte d'assise ad Alessandria il pm Emilio Gatti, che insieme al collega Ciro Santoriello sta sostenendo l'accusa nel processo a tre ex esponenti delle Br per i fatti del 1975 alla Cascina Spiotta. Lauro Azzolini è uno degli imputati. (ANSA).