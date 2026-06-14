(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Riconoscere e condividere i valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico della Costituzione italiana": è uno dei punti contenuti nella nuova domanda di adesione alla Fiera nazionale della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi - in programma a Roma, alla Nuvola dell'Eur, dal 4 all'8 dicembre con la 25/a edizione - finita nel mirino della premier Giorgia Meloni. Fino all'anno scorso il regolamento generale della manifestazione, promossa e organizzata dall'Aie, l'Associazione Italiana Editori, recitava, all'articolo 24 (Osservanza di leggi e regolamenti): "Con l'accettazione del presente regolamento l'editore conferma di aderire a tutti i valori espressi nella Costituzione Italiana, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e nella Dichiarazione universale dei diritti umani ed in particolare a quelli relativi alla tutela della libertà di pensiero, di stampa, di rispetto della dignità umana, di libertà della persona senza distinzione alcuna, per ragioni di etnia, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione, rifiutando ogni forma di discriminazione rispetto al godimento di tali diritti". Quest'anno gli editori che intendono partecipare alla manifestazione dovranno sottoscrivere un allegato in più, che dettaglia e specifica i contenuti del regolamento, dichiarando tra l'altro, sotto la propria responsabilità, di "aderire ai valori e ai principi espressi nella Costituzione Italiana, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; riconoscere e condividere i valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico della Costituzione italiana; rispettare i principi di libertà di pensiero e di stampa, di tutela della dignità umana e libertà della persona senza alcuna distinzione per ragioni di etnia, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altro; rifiutare ogni forma di discriminazione e di incitamento all'odio; impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni di legge e i regolamenti applicabili". (ANSA).