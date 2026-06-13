(ANSA) - MANDURIA, 13 GIU - "Rispetto alle accise forse la prima valutazione che dobbiamo fare è seguire se davvero a Ginevra firmano qualcosa rispetto allo stretto di Hormuz ed al Golfo Persico". Lo ha detto a Manduria il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine del suo intervento al Forum in Masseria. "Tutto questo ha delle conseguenze che - ha aggiunto - potrebbero permetterci, speriamo, di superare la discussione". Su possibili tagli alle accise selettive il ministro ha riferito che "siamo un Paese che ha un'orografia molto particolare, dove il trasporto su gomma ha un peso notevole sia nel fornire le materia prime e poi nei prodotti finiti". (ANSA).