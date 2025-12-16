(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Credo che la nostra battaglia sia a un punto buono, il nostro impegno è a un buon punto per ottenere il riconoscimento scientifico a livello europeo del contributo che possiamo dare". Lo afferma il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un videomessaggio a Assopetroli-Assoenergia e Assogasmetano per l'evento "Insieme per il futuro" dove sottolinea: "il solo elettrico non può essere l'unica soluzione, lo abbiamo sostenuto in tutte le occasioni" e che la transizione energetica "deve essere fondata sulla neutralità tecnologica". "Abbiamo bisogno dei carburanti rinnovabili e di tutte le soluzioni tecnologiche, peraltro già disponibili, altrimenti rischiamo di bloccare un percorso di decarbonizzazione che vogliamo sia reale", dichiara. "Con sincerità credo - dichiara il ministro - che la scelta fatta a suo tempo dall'Unione europea fosse più di interesse di Paesi, e non il nostro, che una valutazione oggettiva sull'obiettivo della decarbonizzazione. Se il tema era dato dalle emissioni, non doveva essere lo strumento. Gli strumenti devono essere utili a raggiungere l'obiettivo". (ANSA).