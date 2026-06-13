(ANSA) - MANDURIA, 13 GIU - "La scelta del governo italiano nella nuova Ilva è quella di fare uno degli impianti più moderni d'Europa". Lo ha detto a Manduria il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine del suo intervento al Forum in Masseria. "Sul fronte dell'acciaio l'Italia è già il Paese che ha le acciaierie più moderne d'Europa. C'è una condizione ambientale locale, anche di valutazione della politica e delle istituzioni territoriali, che deve trovare un equilibrio rispetto al governo e rispetto a quello - ha aggiunto - che può essere un investitore industriale, perchè non può essere solo un'operazione finanziaria. Ci sono proposte in questo momento portate avanti che il Mimit sta valutando". "L'Ilva è un un impianto che all'Italia può dare molto. Sappiamo che una delle regole del mondo è che se non hai il prodotto, rischi di pagare doppio - ha concluso - quello che importi". (ANSA).