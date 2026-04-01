(ANSA) - ROMA, 01 APR - Sono stati individuati e collocati in comunità due 15enni che - secondo le indagini della Polizia - a settembre scorso a Foggia avrebbero aggredito un 19enne che è stato costretto a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per le lesioni riportate. Gli aggressori - secondo quanto accertato - erano tre ma uno di loro, individuato, ha meno di 14 anni e non è imputabile. La feroce aggressione - come viene definita dagli investigatori - avvenne il 26 settembre scorso in Piazza Mercato dove il 19enne era andato per trascorrere la serata con alcuni amici quando fu avvicinato dai tre minorenni che, senza motivo, lo minacciarono e poi colpirono ripetutamente. Attraverso le testimonianze degli amici della vittima e la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, gli investigatori della squadra mobile sono riusciti a risalire ai due 15enni (uno dei quali era stato recentemente arrestato per estorsione) Il gruppo era alla ricerca "di una vittima da aggredire, con il solo scopo di divertirsi e prevaricare il prossimo", sottolineano gli investigatori. Dalle indagini - spiega la questura di Foggia in una nota - emerge "nitidamente, il disprezzo per l'altrui persona, dimostrato dal fatto che, nonostante la vittima fosse rovinata al suolo, veniva continuamente colpita con estrema violenza". "Subito dopo l'aggressione - prosegue la nota - gli autori andavano a mangiare tranquillamente un kebab, senza dimostrare alcun segno di preoccupazione o pentimento per quanto avvenuto". I tre, una volta individuati, sono stati riconosciuti dagli amici della vittima e dallo stesso 19enne. L'indagine è stata coordinata dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bari. (ANSA).