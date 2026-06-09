(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Piazza Affari allunga il passo e guadagna l'1% facendo meglio degli altri listini europei, pur in generale miglioramento, grazie agli acquisti sui titoli del risiko bancario. Svetta Unipol (+4%) preceduta da Bper (+4,1%) pronte a prendersi Mps (+2,59%) al fianco di Intesa (+1,43%) che punta a Mediobanca (+1,94%) e alla sua quota in Generali (+1,15%) con un'opas alternativa a Banco Bpm (+1,69%). Bene anche Poste (+2,83%). In luce poi Italgas (+2,495) per il buy di Citi. Segno meno invece per Avio (-1,3%), Amplifon (-0,88%) e Fincantieri (-0,6%). (ANSA).