(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine. L'obiettivo è mettere a disposizione delle forze di polizia le funzionalità più avanzate, al fine di migliorare l'efficienza delle loro attività. Stabilisce che l'IA è importante strumento di supporto all'azione di polizia, senza mai sostituire il ruolo e le decisioni umane. L'intero provvedimento è permeato da questo principio". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa al termine del Cdm che ha approvato decreti legislativi per l'adeguamento alle normative europee. (ANSA).