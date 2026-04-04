(ANSA) - L'AQUILA, 04 APR - È partita da fine 2025 e dal monitoraggio dei social l'indagine che ha portato all'arresto di un venticinquenne originario di Tortoreto, nel Teramano, accusato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale, e apologia aggravata. I dettagli sono stati illustrati in conferenza stampa dal procuratore dell'Aquila Alberto Sgambati, dal sostituto procuratore Roberta D'Avolio, dal questore Fabrizio Mancini, dal dirigente della Digos Roberto Mariani e da Cristiano Leggeri, direttore della terza divisione del Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica. "L'attività di indagine è partita da un'analisi del social media in uso al soggetto", ha spiegato Mariani, chiarendo che i primi riscontri risalgono al dicembre 2025. Gli approfondimenti successivi hanno delineato, secondo gli investigatori, un quadro sempre più preoccupante, fino alla diffusione di manuali per la fabbricazione di armi, munizionamento e istruzioni per la preparazione artigianale di esplosivi. "Ci siamo resi conto della progressiva e continua escalation del comportamento del soggetto", ha aggiunto il dirigente della Digos. Mariani, nel sottolineare la collaborazione tra procura e polizia ha anche chiarito che, al momento, non emergono collegamenti con la vicenda dei due anarchici morti a Roma, richiamando la differenza tra i contesti investigativi e la diversa matrice ideologica dei due casi. Il procuratore dell'Aquila Sgambati ha espresso soddisfazione per essere arrivati prima che potesse accadere qualcosa di grave, mentre D'Avolio ha richiamato la preoccupazione suscitata dalla condotta dell'indagato e dal monitoraggio della rete. Leggeri ha parlato di una "vera e propria emergenza" riferendosi ai fenomeni che maturano sul web e ha insistito sulla necessità di cogliere in tempo i "segnali" negli ambienti digitali estremisti. "I giovani devono sapere che il web non è una zona franca, non è un luogo nel quale si rimane impuniti", ha detto. (ANSA).