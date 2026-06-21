(ANSA) - TEHERAN, 21 GIU - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ribadito che Teheran è disposta a fornire garanzie sul fatto che il Paese non stia cercando di dotarsi di un'arma nucleare, pur insistendo sul fatto che l'Iran non rinuncerà al suo diritto di arricchire l'uranio. "Ciò che gli Stati Uniti chiedono è che l'Iran non costruisca una bomba atomica. Non è una novità, e possiamo anche affermare per iscritto che non abbiamo alcuna intenzione di costruire una bomba", ha dichiarato il presidente, secondo quanto riportato dal suo sito web. "Tuttavia, non rinunceremo al nostro diritto all'arricchimento, e l'altra parte non avrà altra scelta che accettarlo", ha aggiunto, prima dell'incontro previsto in Svizzera tra i negoziatori iraniani e statunitensi. "Non abbiamo paura della guerra, ma non è nell'interesse di nessuno", ha sottolineato il presidente, aggiungendo che il premier israeliano Benyamin Netanyahu "sarà il primo a essere insoddisfatto dei negoziati" in Svizzera. (ANSA).