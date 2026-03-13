(ANSA) - WASHINGTON, MAR 13 - Il petrolio risale a New York: il Wti segna in chiusura un rialzo del 3,36%, a 98,95 dollari al barile, il Brent uno del 2,87%, oltre quota 100, fino a 103,34 dollari. I prezzi del greggio sono cresciuti e le Borse sono scese, mentre l'Iran intensifica gli attacchi nello Stretto di Hormuz e gli Usa pianificano di spostare navi da guerra e ulteriori Marines in Medio Oriente, segnalando che la fine della guerra non è vicina. Gli Stati Uniti hanno autorizzato alcuni Paesi ad acquistare il petrolio russo sanzionato, ma già presente in mare. Gli indici azionari americani si avviano a terminare la settimana con una perdita oltre l'1%. (ANSA).