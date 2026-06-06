(ANSA) - TORINO, 06 GIU - Sono una decina, di età compresa tra i 13 e i 17 anni, i minorenni denunciati dai carabinieri di Venaria Reale, nel Torinese, per lesioni e violenza in concorso in relazione al pestaggio di un operaio di 32 anni avvenuto nei giorni scorsi in piazza Pettiti. La vicenda, anticipata sulle pagine locali dei quotidiani La Stampa e La Repubblica, è stata confermata all'ANSA da fonti qualificate. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, i ragazzi coinvolti sono tutti residenti nel Comune che si trova a dieci chilometri da Torino. I giovani, che non fanno parte di una baby gang, ascoltati dagli investigatori insieme ai rispettivi genitori, avrebbero sostenuto di essersi difesi dopo essere stati aggrediti dall'uomo. L'episodio risale a pochi giorni fa, intorno alle 23.30. Secondo la versione fornita dai minorenni, il trentaduenne si è avvicinato al gruppo iniziando a insultarli e avrebbe poi colpito con una testata uno dei ragazzi presenti in piazza. Da lì sarebbe scaturita l'aggressione: l'uomo è stato circondato e colpito con pugni e calci. "Noi eravamo in piazza tranquilli, quello ci ha aggredito e noi ci siamo difesi", hanno detto i giovani ai militari dell'Arma. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, acquisite dai carabinieri, avrebbero ripreso parte della scena. Secondo le ricostruzioni, il pestaggio sarebbe proseguito anche quando il trentaduenne era ormai a terra. Trasportato all'ospedale Maria Vittoria di Torino, il ferito ha riportato la frattura delle gambe, oltre a lividi ed escoriazioni in varie parti del corpo. I medici lo hanno giudicato guaribile in circa sessanta giorni. La vicenda era emersa dopo un appello lanciato sui social dalla madre del trentaduenne, che aveva denunciato il pestaggio e il presunto furto del cellulare del figlio. Le indagini dei carabinieri proseguono ora per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare le responsabilità dei singoli coinvolti. (ANSA).