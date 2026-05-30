(ANSA) - PESCARA, 30 MAG - Pera Toons conquista Pescara alla 30/a edizione di Cartoons On The Bay 2026, il festival di animazione diretto da Adriano Monti Buzzetti, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo ed il Comune di Pescara. "Prova a non ridere!", la serie dell'autore italiano più amato dai bambini, fatta di 46 episodi di 6 minuti e ricca di barzellette, indovinelli e doppi sensi, ha vinto il Pulcinella Award Kids Tv Show (6-11 anni). Dopo il Digital Award, questo è il secondo premio vinto da Pera Toons nelle giornate del Festival. La serie "riconosce e valorizza il modo in cui il pubblico dei bambini si relaziona alla narrazione attraverso formati brevi e un'animazione minimalista, combinando innovazione e tradizione" è la motivazione della giuria internazionale Audiovisual composta quest'anno da Cecilia Persson, Managing Director di Bbc Studios Kids & Family; Don Daglow, designer di oltre 100 videogiochi in 55 anni di carriera e vincitore di un Emmy Award; Frédéric Puech, produttore; Sara Cabras, responsabile acquisti Rai Kids; Emanuele Vietina, vicedirettore di Lucca Comics & Games dal 2007, e ora alla guida del Festival e Direttore Generale di Lucca Crea. Il Pulcinella Award Preschool Tv Show (2-4 anni) è andato a "My friend Maisy" (Regno Unito) diretto da Beth Hughes, per la sua "nuova interpretazione di un classico per bambini, che porta a una nuova generazione un ritmo narrativo gioioso e una direzione visiva vivace". Il Pulcinella Award Upper School Tv Show (4-6 anni) è andato a "E.B. White's Charlotte's web" (Stati Uniti) diretto da Yurie Rocha. La serie, basata sul classico racconto di E.B. White "Charlotte's web", ha vinto in quanto "porta una storia classica a un vasto pubblico attraverso un'animazione moderna di altissimo livello". Il Pulcinella Award Youth Tv Show (+11 anni) è andato a "Tales from outer suburbia" (Australia), diretto da Noel Cleary e Shaun Tan, in quanto "affascina fin dalla scena iniziale grazie alle sue atmosfere evocative, ai personaggi profondamente coinvolgenti e a un'animazione di altissimo livello». Il Pulcinella Award Interactive Animation è andato a "Koira" (Belgio), diretto da Ben Lega, per il suo "stile artistico coerente che genera sorpresa e una vasta gamma di emozioni, trasmesse attraverso l'animazione e il sonoro piuttosto che attraverso la narrazione". La giuria internazionale Cinema invece, composta da Kirk Wise, noto al grande pubblico per i suoi capolavori Disney, e dal regista e illustratore italiano Alessandro Rak ha invece premiato Repubblica Ceca e Francia. Il Pulcinella Award for Best Animated Feature è andato a "Tales from the Magic Garden" (Repubblica Ceca), diretto da Patrik Pass Jr., Jean-Claude Rozec, David Súkup, Leon Vidmar "per la rappresentazione dell'elaborazione di un lutto familiare e di come il racconto possa offrire conforto nell'affrontare le sfide della vita. Abbiamo particolarmente apprezzato il modo in cui ogni storia si inseriva all'interno di un'altra, i rapporti calorosi tra i personaggi e le emozioni autentiche evocate dal suo affascinante stile visivo". Il Pulcinella Award for Best Short Film è andato a "The Nest" (Francia), diretto da Aurélien Coquery, Léa Kermanach, Soline Mauguin, Abel Tixador, Jean Baounon, Romane Selter-Fiette. "Siamo rimasti colpiti dall'atmosfera gotica, dall'audace messa in scena cinematografica e dall'intensa drammaticità dell'animazione dei personaggi", le motivazioni. Menzioni speciali a "My Grandfather is a Nihonjin" (Brasile), diretto da Celia Catunda e scritto da Rita Catunda, tratto dal romanzo "Nihonjin" di Oscar Nakasato, come miglior sceneggiatura e miglior colonna sonora; Patrik Pass Jr., Jean-Claude Rozec, David Súkup, Leon Vidmar come miglior regia per "Tales from the Magic Garden" e a "Olivia & The Clouds" diretto da Tomás Pichado Espaillat come migliore animazione. Tra gli altri premi, il Moige Award è stato assegnato all'italiano "Pino e Shinobi", diretto da Andrea Bozzetto e prodotto da Studio Bozzetto - Yomiuri Telecasting Corporation, "per essere stato capace di spiegare due culture diverse ai bambini, che sono particolarmente sensibili a queste tematiche e che sanno come guardarle in modo inclusivo, mostrando loro le sottili e, a volte, invisibili connessioni tra le diverse identità, dimostrando l'importanza del dialogo interculturale e incoraggiandoli a comprendere le loro radici guardandole da una prospettiva universale familiare". L'Unicef Award, invece, è andato all'italiano "Terremoto", diretto da Lorenzo Latrofa e Massimiliano Di Lauro "per la sua capacità di descrivere, con profondità e semplicità, le tempeste emotive dei bambini e la loro difficoltà nel governarle. Il linguaggio, chiaro e intenso, usa una metafora efficace per narrare le difficoltà dei piccoli, libera da giudizi e capace di affrontare sentimenti complessi, difficili da gestire e accettare. Quando gli adulti comprendono e accolgono tutte le emozioni dei bambini, possono accompagnarli anche nei loro turbamenti emotivi, che talvolta possono diventare travolgenti e distruttivi, aiutandoli a crescere in modo più sereno e positivo". (ANSA).