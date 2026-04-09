(ANSA) - ROMA, 09 APR - "Per Sempre" è il progetto discografico in vinile che, con due celebri brani originali, rende omaggio a uno dei più iconici e intensi sodalizi della musica italiana, quello tra Ornella Vanoni e Gino Paoli, scomparsi entrambi a pochi mesi di distanza uno dall'altra. "Per sempre" è acquistabile in un arco di tempo limitato. Il vinile 12'' a 45 giri marble orange in edizione numerata è infatti disponibile in pre-order solo il 9 e 10 aprile sul Sony Music Store. Ornella Vanoni e Gino Paoli non solo hanno segnato un'epoca e fatto la storia della musica d'autore italiana, ma, con il loro incontro, hanno saputo fermare il tempo e trasformarlo in un "appuntamento senza fine". Il vinile riunisce in due brani originali l'essenza dei repertori di due anime artistiche che hanno saputo trasformare il sentimento in un'estetica raffinata e senza tempo, dove la scrittura essenziale e poetica di Gino Paoli ha incontrato l'interpretazione magnetica e vellutata di Ornella Vanoni. Lato A: "L'appuntamento" - Ornella Vanoni. Lato B: "Senza fine" - Gino Paoli. A rendere ancora più prezioso il progetto, un testo inedito a firma di Gino Castaldo dedicato alla loro collaborazione artistica. (ANSA).