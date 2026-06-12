(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto una foto ricordo con Briciola, la cagnetta storica mascotte della Fanfara del quarto Reggimento dell'Arma a cavallo, la cui presenza non è passata inosservata durante il picchetto d'onore prima dell'incontro tra la premier e il presidente della Corea Lee Jae Myung, a Villa Dora Pamphilj. Con il suo consueto cappottino tricolore, la meticcia di 14 anni, da 13 nella famiglia dei militari tanto da ricevere il simbolico riconoscimento del grado di vicebrigadiere, è rimasta in braccio a un carabiniere donna durante la cerimonia. Poco prima di ricevere il suo ospite, Meloni si è avvicinata per accarezzarla e, come altri presenti, non ha perso l'occasione per farsi una foto con Briciola. La parata del 2 giugno è stata infatti per Briciola l'ultima sfilata, questa potrebbe essere la sua ultima uscita pubblica, secondo quanto veniva raccontato in mattinata a margine dell'evento a Villa Dora Pamphilj, e presto potrebbe essere individuato il suo successore. (ANSA).