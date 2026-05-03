(ANSA) - ROMA, 03 MAG - È in programma per il 6 maggio alle 17 l'opening - solo su invito - del Padiglione russo alla Biennale di Venezia. La performance, The Tree is Routed in the Sky, 'l'albero è radicato nel cielo', coinvolgerà una trentina di artisti, non solo russi, ma anche provenienti da Argentina, Brasile, Mali e Messico, e si svolgerà - tra musica, arte e lettura - tra il 5 e l'8 maggio. Dal 9, giorno di apertura ufficiale dell'Esposizione internazionale d'arte, il Padiglione resterà chiuso. Dall'invito, recapitato all'ANSA, risulta che la performance coinvolgerà gruppi musicali russi contemporanei come l'Ensemble Toloka, l'Ensemble Intrada, il collettivo Phurpa, e ancora artisti come Alexey Retinsly, Alexey Khovalg, Alexey Sysoev, Roman Malyavkin, Petr Musoev, Oleg Gudachev, Lukas Sukharev, ma anche il produttore brasiliano Jlz, l'artista audivosivo argentino Jaijiu e DJ Diaki, artista sonoro maliano noto per la fusione di ritmi africani, folklore russo e musica elettronica. (ANSA).