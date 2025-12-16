(ANSA) - NEW YORK, 16 DIC - PayPal vuole diventare una banca. La società ha presentato la documentazione necessaria alla Federal Deposit Insurance Corp e allo Utah Department of Financial Institutions. Se la sua richiesta sarà approvata, PayPal Bank si rafforzerà nel suo ruolo di aiutare le piccole imprese, alle quali ha già offerto più di 30 miliardi di dollari in prestiti e capitale dal 2013. "Assicurarsi il capitale resta ancora un significativo ostacolo per le piccole imprese che vogliono crescere. La creazione di PayPal Bank rafforzerà le nostre attività e migliorerà la nostra efficienza, consentendoci di sostenere la crescita delle piccole imprese", ha detto l'amministratore delegato Alex Chriss. (ANSA).