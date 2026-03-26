(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Il 29 maggio esce "The Boys of Dungeon Lane", non solo il diciottesimo album solista di Paul McCartney, ma anche una raccolta di sguardi rari e rivelatori su ricordi mai condivisi prima, insieme ad alcune canzoni d'amore di nuova ispirazione. Con "The Boys of Dungeon Lane", Paul McCartney rivolge lo sguardo verso l'interno, rivisitando gli anni di formazione che hanno plasmato non solo la sua vita, ma le fondamenta stesse della cultura popolare moderna. In una carriera caratterizzata da narrazioni senza tempo e personaggi indimenticabili, Paul racconta ora la storia più personale di tutte: la sua. (ANSA).