(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Vivo apprezzamento per l'Enciclica di Papa Leone" è espresso dal presidente dell'Abi Antonio Patuelli in una dichiarazione all'ANSA, "in particolare per l'importanza dell'umanesimo, per la responsabilità e la trasparenza nella gestione dell'Intelligenza Artificiale, alla ricerca sempre della verità come bene comune, della dignità del lavoro nella transizione digitale e per la custodia della libertà contro dipendenze e mercificazioni". "Il mondo bancario italiano - ha aggiunto - è quotidianamente impegnato nella tutela dei principi dell'umanesimo nell'utilizzazione dell'Intelligenza Artificiale e delle sempre più nuove tecnologie". (ANSA).