(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Oggi servono interventi di emergenza. Abbiamo una serie di rischi importanti: il primo è l'inflazione che colpisce famiglie e aziende, di fronte alla quale le banche centrali possono essere le prime a muoversi alzando i tassi, mentre gli Stati possono fare manovre di carattere fiscale". Lo ha detto il presidente dell'Associazione bancaria italiana (Abi), Antonio Patuelli, al convegno su "Artigiani & Banche: alleanza per la crescita del paese" promosso da Confartigianato Imprese alla Camera di commercio di Ferrara Ravenna. (ANSA).