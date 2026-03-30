(ANSA) - BOLZANO, 30 MAR - A causa dei lavori per la nuova galleria paravalanghe Kanzelgalerie sulla strada del Resia (B 180), in Tirolo, nelle prossime settimane si verificheranno nuove chiusure al traffico nel tratto tra il ponte Kajetan e Nauders. Il provvedimento si è reso necessario per consentire i lavori di bonifica delle pareti rocciose e gli interventi di costruzione stradale. Come informa il Land Tirolo, nel periodo compreso tra il 13 aprile e l'8 maggio, la statale B 180 resterà chiusa al traffico dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie dalle 07:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00. Fa eccezione il 21 aprile, in cui la strada rimarrà chiusa ininterrottamente anche durante la pausa pranzo a causa del passaggio della gara ciclistica Tour of the Alps. Al di fuori di tali orari, il transito sarà possibile a senso unico alternato regolato da semaforo. Nei fine settimana caratterizzati da traffico intenso, la strada sarà invece percorribile su due corsie. Per la durata delle chiusure è previsto un percorso alternativo attraverso la B 185 (Martinsbrucker Straße), la H 27 (Engadinerstraße) in Svizzera e la B 184 (Engadiner Straße). Sono esclusi da questa deviazione i veicoli con rimorchio di lunghezza superiore a 6,5 metri e gli autobus oltre i 13 metri che dovranno attendere le finestre di apertura o optare per deviazioni per il Brennero. (ANSA).