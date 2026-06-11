(ANSA) - BOLOGNA, 11 GIU - Per la prima volta dai fatti, il 31enne Salim El Koudri, l'uomo che il 16 maggio a Modena ha investito passanti nel centro storico della città emiliana, è comparso in tribunale. Era prevista l'udienza in fase di incidente probatorio nell'ambito del quale El Koudri sarà sottoposto a perizia psichiatrica, come richiesto dalla procura: è stato conferito l'incarico a periti e consulenti. El Koudri era presente, senza però la possibilità, in questa fase, di poter eventualmente parlare; è giunto in tribunale dal carcere accompagnato dall'avvocato Fausto Gianelli, con una felpa e il cappuccio calato in modo tale da non mostrare il volto. "Ho voluto che fosse presente perché - le parole dell'avvocato Gianelli di fronte ai cronisti fuori dal tribunale - è importante che, anche nel percorso processuale lui cominci a rendersi conto di ciò che ha fatto, e di questo ne parliamo in continuazione, riflettendo. Oggi si celebrava il suo processo, un reato gravissimo, che prevede pene gravissime, e quando una persona rischia di passare una vita in carcere è giusto, secondo me, che sia presente ad ogni passaggio e sia consapevole, al di là del racconto dell'avvocato, di cosa significa questo processo". (ANSA).