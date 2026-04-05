(ANSA) - ROMA, 05 APR - Pasqua di solidarietà per le sedici famiglie di borgo Incoronata le cui abitazioni sono state invase da acqua e fango per lo straripamento del fiume Cervaro avvenuto a causa delle abbondanti piogge che hanno investito il territorio della provincia di Foggia nei giorni scorsi. "Sono molto credente e per me oggi è Pasqua di resurrezione, anche se qui abbiamo praticamente perso tutto - dice all'ANSA una residente la cui abitazione è stata la prima ad essere interessata dalla furia dell'acqua, circa 70 centimetri - A distanza di giorni stiamo ancora cacciando acqua e fango dalle abitazioni, per non parlare delle cantine completamente sommerse. Ho tutti i mobili da buttare. Ma devo ringraziare tutti i residenti della borgata, i giovani che ci stanno aiutando fin dal primo momento. Anche stamani sono qui. Oggi trascorrerò la Pasqua ospite di familiari, ma domani sarò di nuovo qui per cercare di sistemare e ricominciare. Spero che tutto l'aiuto e la presenza di questi giorni continui anche nelle prossime settimane". Per aiutare le sedici famiglie, la Caritas diocesana di Foggia-Bovino, con l'aiuto di un mezzo concesso dall'Amiu e del furgone della Caritas, ha provveduto alla consegna di beni quali materassi, cuscini, lenzuola, coperte, intimo, calze e pigiami, per gli adulti e i bambini. Un intervento reso possibile grazie all'interlocuzione con la vicesindaca di Foggia, Lucia Aprile, e alla collaborazione dei volontari della Caritas parrocchiale di Borgo Incoronata. Nella serata di ieri è stata offerta alle famiglie la cena. Oggi, in collaborazione con la Croce Rossa, sarà servito il pranzo e saranno distribuite colombe pasquali. Per far fronte all'emergenza, è stato anche attivato un punto per la raccolta di materassi, cuscini, lenzuola, coperte, pigiami, calze, intimo, scope, palette, tira acqua, stivali anti-pioggia, guanti, che saranno consegnati ai volontari della Caritas parrocchiale di Borgo Incoronata i quali poi provvederanno alla distribuzione tra i residenti. (ANSA).