ANSA - WASHINGTON, JUN 12 - "Se qualcuno mi avesse detto che sarebbe successo davvero, avrei pensato: 'Amico, devi esserti fumato roba davvero pesante'. Pensavo che l'azienda avrebbe fallito". Lo ha detto Elon Musk, parlando ai dipendenti di SpaceX alla Starbase in Texas. "Ho continuato a dare tutto me stesso, ma davo a SpaceX meno del 10% di probabilità di riuscita. A dire il vero, lo dicevo apertamente: 'Guardate, probabilmente falliremo, ma ci proveremo comunque; perché se non lo facciamo noi, se non c'è una nuova azienda che entra nel settore spaziale, non diventeremo mai una civiltà veramente proiettata nello spazio', ha aggiunto strappando gli applausi. Diverse centinaia di persone si sono radutate davanti al maxischermo Nasdaq di Times Square, l'iconico display a Led cilindrico, alto sette piani all'incrocio tra Broadway e la 43/ma Street, in attesa dell'esordio di SpaceX, la conglomerata di Elon Musk che oggi fa il suo esordio sul listino tecnologico di Wall Street nell'ambito dell'Ipo più grande della storia. Il video trasmesso è tutto dedicato a SpaceX, il cui esordio con il simbolo Spcx è atteso tra poco più di mezz'ora, sempre che i titoli riescano a fare prezzo. Musk si è finora assicurato 75 miliardi di dollari dal collocamento, la cifra più alta mai raccolta in fase di Ipo, con un valore della compagnia poco sotto i 1.800 miliardi. ANSA.