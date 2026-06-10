(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Nuovo episodio di violenza a Taybeh, il villaggio interamente cristiano della Cisgiordania. A denunciarlo è il parroco, padre Bashar Fawadleh: "Nella serata di ieri diversi giovani sono stati ostacolati e aggrediti dai coloni mentre aiutavano alcuni residenti a spegnere un vasto incendio appiccato deliberatamente. Più persone hanno subito violenze fisiche, alcuni veicoli sono stati danneggiati, beni personali sono stati rubati e sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco". Da qui l'appello alla comunità internazionale a "garantire la protezione dei civili e il loro diritto fondamentale a vivere in pace e sicurezza". Lo scrive il Sir. (ANSA).