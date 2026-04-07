(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 07 APR - La voce del Papa contro la guerra deve essere sostenuta. Lo afferma il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin in una intervista a Dialoghi, periodico di Azione Cattolica. "Non possiamo nasconderci dietro un dito: la voce dei papi è profetica" e "il vescovo di Roma è un'autorità morale la cui importanza si è accresciuta quando ha perso il suo potere temporale. Ma è una voce che grida nel deserto se non viene sostenuta e concretamente aiutata". Parolin ricorda quanto accaduto ai tempi di Wojtyla: "Basti pensare all'azione di Giovanni Paolo II per la libertà nei Paesi dell'est europeo sotto la cortina di ferro: la sua voce è stata sostenuta e supportata perché quell'azione rientrava nell'interesse dei Paesi occidentali. Ma quando, dopo la caduta di quei sistemi, miracolosamente quasi incruenta, lo stesso pontefice ha supplicato di non imbarcarsi nella prima e poi nella seconda guerra in Iraq, è stato lasciato solo da quegli stessi che fino a poco prima lo osannavano". La distanza con i grandi della terra "non deve mai impedire di mantenere un dialogo aperto, con tutti", conclude Parolin. Quanto invece al rapporto tra i leader della terra e la fede cristiana, con riferimento particolare alla Casa Biana, Parolin ha commentato: "Non mi dispiace quando ascolto politici che si riferiscono ai valori cristiani e li indicano come il faro della loro azione. Parlo in generale e per tutti" ma "il punto è che la fede cristiana, con le sue conseguenze, non è un banco di esposizione di vari prodotti la cui scelta è lasciata nelle mani dell'acquirente". "Non possiamo dire di amare e difendere la vita e preoccuparci solo di quella dei nascituri senza considerare che è vita anche quella dei migranti che muoiono in mare, delle donne e dei bambini che non hanno di che sfamarsi, dei popoli devastati dalle armi che produciamo e vendiamo, di chi rivendica il diritto di scegliere liberamente la propria fede", ha aggiunto Parolin. (ANSA).