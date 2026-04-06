(ANSA) - ROMA, 06 APR - Un numero crescente di parlamentari democratici statunitensi condanna la minaccia "squilibrata" di Trump di commettere "crimini di guerra". A raccogliere le dichiarazioni da X è Al-Jazeera. Jim McGovern, il più alto esponente democratico della Commissione per il Regolamento della Camera, ha scritto: "Quando gli Stati Uniti violano il diritto internazionale umanitario, incoraggiamo gli altri a fare lo stesso. Questo ci rende tutti meno sicuri". Ha sottolineato che esperti internazionali di diritto dei diritti umani "stanno lanciando l'allarme" sulla condotta degli Stati Uniti nella guerra, "incluse gravi violazioni" delle Convenzioni di Ginevra e del diritto internazionale, nonché possibili "crimini di guerra". In un altro post, McGovern ha anche descritto le recenti minacce di Trump come "totalmente squilibrate ed estremamente pericolose". "È psicotico. Il Presidente degli Stati Uniti ha bisogno di aiuto". Il senatore Edward Markey del Massachusetts ha dichiarato: "Un tweet sconclusionato e volgare che minaccia crimini di guerra non riaprirà lo Stretto di Hormuz". Ha sollecitato negoziati con l'Iran "affinché gli americani non continuino a pagare di più alla pompa di benzina e i nostri militari non paghino con la vita". Il senatore Chris Murphy del Connecticut ha descritto le azioni pianificate da Trump come un "chiaro crimine di guerra" e ha esortato i leader repubblicani a fermare il presidente. "Trump sta chiamando i giornalisti per dire loro che commetterà crimini di guerra di massa la prossima settimana. I leader del Gop devono fermarlo. Non importa che far saltare in aria ponti e centrali elettriche e uccidere iraniani innocenti non riaprirà lo Stretto. È anche questo un chiaro crimine di guerra", ha affermato. La senatrice Elissa Slotkin del Michigan ha dichiarato: "È irresponsabile e sbagliato uccidere indiscriminatamente civili in Iran e distruggere infrastrutture civili come ponti e centrali elettriche, soprattutto quando il Presidente ha detto che questa guerra era per aiutare il popolo iraniano". Ha aggiunto che sono i militari statunitensi a essere messi in pericolo legale e mortale e ha affermato che le azioni di Trump stanno rendendo gli americani meno sicuri all'estero e "costando vite umane e risorse economiche americane". Il senatore Brian Schatz delle Hawaii ha esortato la popolazione a opporsi ai piani di Trump. "Bombardare infrastrutture civili è un crimine di guerra, ed è adesso il momento di denunciare", ha scritto. (ANSA).