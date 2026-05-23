(ANSA) - CANNES, 23 MAG - Nei giorni del festival "abbiamo frequenti riunioni per parlare dei film anche non ufficiali. Stamattina alla villa abbiamo consegnato i nostri telefoni ed è partita una serie infinita di discussioni e votazioni per prendere le nostre decisioni finali". Lo ha detto Park Chan-wook, il presidente della giuria di Cannes 2026, nella conferenza stampa finale, rispondendo ai giornalisti. "Arrivare al verdetto finale non ha richiesto molto tempo e non era per riavere i nostri telefoni il più velocemente possibile. È perché, fortunatamente, le nostre opinioni erano sostanzialmente concordi", ha aggiunto. (ANSA).